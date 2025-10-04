    
04.10.2025  18:15   Віталій Хіневич

Продовжуюється евакуацію мешканців Куп’янського району із зон постійних обстрілів

3 жовтня працівники сектору превенції та відділу реагування патрульної поліції Куп'янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області евакуювали чотирьох мешканців із Купʼянської територіальної громади.

 
 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські службовим автотранспортом доставили у безпечне місце двох жінок, чоловіка та дитину, після чого передали їх волонтерам для подальшого розміщення та надання необхідної допомоги.
 
 
Правоохоронці наголошують: життя громадян - понад усе. Евакуація з небезпечних територій є вимушеним, але необхідним кроком для збереження життя та здоров’я мирних людей.
 
 
«Якщо ви або ваші рідні потребуєте допомоги в евакуації, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчого відділення поліції», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 3 по 4 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів.
 
