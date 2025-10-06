    
06.10.2025  20:32   Дмитро Колонєй

Стало відомо, чи був причетний харківський поліцейський до четверної аварії

З'ясовано, як сталася ДТП на харківському перехресті.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 5 жовтня 2205 року близько 19:00 у Шевченківському районі, поблизу перехрестя вулиці Клочківської з проулком Досвідним сталася аварія. За попередніми даними, 29-річний водій Toyota Camry зіткнувся з автомобілем Buick, після чого сталося ланцюгове зіткнення з Toyota та Renault.
 
 
Постраждали п’ятеро осіб. Матеріали передано до УПП в Харківській області для ухвалення рішення за законом. 
 
 
У соцмережах поширюють інформацію про нібито участь працівника поліції у ДТП. Нацполіція офіційно повідомляє, що водій, яки організував автотрощу не є правоохоронцем.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що медики Харківщини врятували постраждалих у ДТП.
 
