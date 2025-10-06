06.10.2025 20:32 Дмитро Колонєй
Стало відомо, чи був причетний харківський поліцейський до четверної аварії
З'ясовано, як сталася ДТП на харківському перехресті.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 5 жовтня 2205 року близько 19:00 у Шевченківському районі, поблизу перехрестя вулиці Клочківської з проулком Досвідним сталася аварія. За попередніми даними, 29-річний водій Toyota Camry зіткнувся з автомобілем Buick, після чого сталося ланцюгове зіткнення з Toyota та Renault.
Постраждали п’ятеро осіб. Матеріали передано до УПП в Харківській області для ухвалення рішення за законом.
У соцмережах поширюють інформацію про нібито участь працівника поліції у ДТП. Нацполіція офіційно повідомляє, що водій, яки організував автотрощу не є правоохоронцем.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що медики Харківщини врятували
постраждалих у ДТП.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0