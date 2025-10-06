06.10.2025 20:03 Дмитро Колонєй

У Харкові скасували два тролейбуси

Який транспорт курсуватиме замість скасованого та як саме розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



У Харкові скасували два тролейбуси



Як повідомляє РЕДПОСТ , заборонено рух тролейбусів на

пр. Ново-Баварському,

вул. Китаєнка та

пр. Любові Малої, на ділянці від розворотного кола «Пр. Дзюби» до вул. Дудинської.

Не курсуватимуть тролейбуси №11 та 27. Замісь них їздитимуть наступний транспорт.

Тролейбус №28 ходитиме так:

від розворотного кола «вул. Новий Побут» до майдану Конституції (через вул. Холодногірську, вул. Дудинської, вул. Планову, вул. Велику Гончарівську, бул. Гончарівський);

Автобус №27 курсуватиме такми чином:

від пр. Дзюби до ст. м. «Холодна гора» (через пр. Ново-Баварський, вул. Китаєнка, пр. Любові Малої, вул. Дудинської).

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у прифронтових районах Харківщини зведено ще два стратегічні мости.