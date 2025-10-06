У Харкові скасували два тролейбуси

Який транспорт курсуватиме замість скасованого та як саме розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у прифронтових районах Харківщини зведено ще два стратегічні мости.
Комментариев: 0
День принесе нові ідеї та несподівані зустрічі. Зірки радять уникати конфліктів і зосередитися на справах, що приносять користь і задоволення.
Хмари вже з ранку вкриють небо, і переважно похмура погода триматиметься у Харкові до кінця дня.
Щороку першого понеділка жовтня відзначається встановлене ООН свято – World Habitat Day.
влажность:
давление:
ветер: