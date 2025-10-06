    
06.10.2025  20:03   Дмитро Колонєй

У Харкові скасували два тролейбуси

Який транспорт курсуватиме замість скасованого та як саме розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Як повідомляє РЕДПОСТ, заборонено рух тролейбусів на
  • пр. Ново-Баварському,
  • вул. Китаєнка та
  • пр. Любові Малої, на ділянці від розворотного кола «Пр. Дзюби» до вул. Дудинської.
Не курсуватимуть тролейбуси №11 та 27. Замісь них їздитимуть наступний транспорт. 

Тролейбус №28 ходитиме так:

  • від розворотного кола «вул. Новий Побут» до майдану Конституції (через вул. Холодногірську, вул. Дудинської, вул. Планову, вул. Велику Гончарівську, бул. Гончарівський);

Автобус №27 курсуватиме такми чином:

  • від пр. Дзюби до ст. м. «Холодна гора» (через пр. Ново-Баварський, вул. Китаєнка, пр. Любові Малої, вул. Дудинської).

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у прифронтових районах Харківщини зведено ще два стратегічні мости.

 

Тэги:  транспорт, маршрут, харків, тролейбус, заборна
