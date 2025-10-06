    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог вдарив по Харкову 29 разів
06.10.2025  19:31   Дмитро Колонєй

Ворог вдарив по Харкову 29 разів

Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки тижня.


Ворог вдарив по Харкову 29 разів
Як повідомляє РЕДПОСТ, минулого тижня ворог 29 разів завдавав ударів по місту різними типами безпілотників та керованими авіабомбами. Лише за вчорашній вечір 15 «шахедів» влучили в один із енергооб’єктів. Загалом за цей період поранень зазнали 13 осіб. 
 
Вибухи були зафіксовані в
  • Київському,
  • Новобаварському,
  • Холодногірському та
  • Салтівському районах.
 
Пошкоджено десятки житлових будинків, більше 100 торговельних точок на ринку  «Барабашово», гаражні кооперативи, цивільні авто. 
 
Всі комунальні служби на місцях - продовжують усувати наслідки ворожих атак.
 
Тривоги в Харкові тривали 46 годин, що менше за загальну тривалість повітряних тривог в області на 56%.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти на Харківщині атакували дроном автомобіль керівників громади.
 
ігор терехов, агрессия россии, харків, обстановка
