Ворог вдарив по Харкову 29 разів
Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки тижня.
, минулого тижня ворог 29 разів завдавав ударів по місту різними типами безпілотників та керованими авіабомбами. Лише за вчорашній вечір 15 «шахедів» влучили в один із енергооб’єктів. Загалом за цей період поранень зазнали 13 осіб.
Вибухи були зафіксовані в
Київському,
Новобаварському,
Холодногірському та
Салтівському районах.
Пошкоджено десятки житлових будинків, більше 100 торговельних точок на ринку «Барабашово», гаражні кооперативи, цивільні авто.
Всі комунальні служби на місцях - продовжують усувати наслідки ворожих атак.
Тривоги в Харкові тривали 46 годин, що менше за загальну тривалість повітряних тривог в області на 56%.
