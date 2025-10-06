06.10.2025 19:31 Дмитро Колонєй

Ворог вдарив по Харкову 29 разів

Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки тижня.



Як повідомляє РЕДПОСТ , минулого тижня ворог 29 разів завдавав ударів по місту різними типами безпілотників та керованими авіабомбами. Лише за вчорашній вечір 15 «шахедів» влучили в один із енергооб’єктів. Загалом за цей період поранень зазнали 13 осіб.

Вибухи були зафіксовані в

Київському,

Новобаварському,

Холодногірському та

Салтівському районах.

Пошкоджено десятки житлових будинків, більше 100 торговельних точок на ринку «Барабашово», гаражні кооперативи, цивільні авто.

Всі комунальні служби на місцях - продовжують усувати наслідки ворожих атак.

Тривоги в Харкові тривали 46 годин, що менше за загальну тривалість повітряних тривог в області на 56%.