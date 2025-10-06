    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Загарбники завдали ударів по Харкову, палають пожежі (оновлено)
06.10.2025  23:04   Дмитро Колонєй

Загарбники завдали ударів по Харкову, палають пожежі (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов інформує, куди поцілили окупанти


Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов інформує про вибухи у місті. За попередньою інформацією, під ударом Індустріальний район. За попередньою інформацією, на місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило.
 
Є влчання також у Немишлянському районі Харкова спалахнула пожежа.
 
За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. 
 
Інформація про постраждалих наразі не надходила. 
 
На місто ще суне група ворожих бойових дронів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 5 жовтня російська армія атакувала Харків ударними дронами.
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
Материалы по теме

 
