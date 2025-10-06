06.10.2025 23:04 Дмитро Колонєй

Загарбники завдали ударів по Харкову, палають пожежі (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов інформує, куди поцілили окупанти



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов інформує про вибухи у місті. За попередньою інформацією, під ударом Індустріальний район. За попередньою інформацією, на місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило.

Є влчання також у Немишлянському районі Харкова спалахнула пожежа.

За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 5 жовтня російська армія атакувала Харків ударними дронами.