07.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 жовтня

З самого ранку й до вечора небо над Харковом залишатиметься затягнутим хмарами. Вранці місцями дощ, проте ближче до полудня погода поступово проясниться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 жовтня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 17 – 19° тепла.

Народні прикмети

якщо на деревах і далі тримається листя, значить, морозів чекати раніше листопада не варто;

грім 7 жовтня вважається добрим знаком – він обіцяє теплу й малосніжну зиму;

коли дуб рясно вкритий жолудями, це означає, що зима буде м’якою, а літо – врожайним;

якщо ж червона горобина рясно родить, народні прикмети кажуть – попереду сильні морози.