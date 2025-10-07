Прогноз погоди у Харкові на 7 жовтня

З самого ранку й до вечора небо над Харковом залишатиметься затягнутим хмарами. Вранці місцями дощ, проте ближче до полудня погода поступово проясниться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 жовтня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 17 – 19° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Цей день сприятиме спокійному розв’язанню складних питань і відновленню внутрішньої рівноваги. Варто уникати поспіху та різких рішень – інтуїція підкаже, коли діяти.
З самого ранку й до вечора небо над Харковом залишатиметься затягнутим хмарами. Вранці місцями дощ, проте ближче до полудня погода поступово проясниться.
7 жовтня в Україні та по всьому світу відзначається День "Ти для мене важливий".
влажность:
давление:
ветер: