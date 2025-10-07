    
07.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 жовтня

З самого ранку й до вечора небо над Харковом залишатиметься затягнутим хмарами. Вранці місцями дощ, проте ближче до полудня погода поступово проясниться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 жовтня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 17 – 19° тепла.

Народні прикмети

  • якщо на деревах і далі тримається листя, значить, морозів чекати раніше листопада не варто;
  • грім 7 жовтня вважається добрим знаком – він обіцяє теплу й малосніжну зиму;
  • коли дуб рясно вкритий жолудями, це означає, що зима буде м’якою, а літо – врожайним;
  • якщо ж червона горобина рясно родить, народні прикмети кажуть – попереду сильні морози.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
