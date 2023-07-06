06.07.2023 20:51 Дмитро Колонєй

Росіяни на Харківщини залишаться без земельних ділянок, якими користуються

Конфіскувати десятки ділянок землі вимагає прокуратура Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, відповідно до чинного законодавства, іноземцям та особам без громадянства не можуть передаватись у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Вони можуть набувати таке право лише у порядку спадкування, але повинні протягом року з моменту набуття відчужити землі на користь громадян України.

У разі якщо таке відчуження не відбулось, такі земельні ділянки підлягають конфіскації на користь держави.

За матеріалами Управління СБУ в Харківській області виявлені численні факти порушення зазначених вимог законодавства з боку громадян країни-агресора.

З метою приведення у відповідність до вимог чинного земельного законодавства, недопущення безпідставного перебування у власності громадян країни-агресора українських сільськогосподарських земель органами прокуратури вживаються системні заходи щодо їх конфіскації на користь держави.

На теперішній час вже пред’явлено 22 позови вказаної категорії щодо земельних ділянок загальною площею майже 80 га.

Робота на вказаному напрямку буде тривати, поки на території Харківщини не залишиться жодної земельної ділянки вказаної категорії у власності громадян РФ.