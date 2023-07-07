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07.07.2023  20:36   Дмитро Колонєй

Вибух під час ремонтних робіт: на Харківщині ледь не загинув екскаваторник

Підірвався на вибуховому пристрої екскаватор на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 6 липня 2023 року ізюмських правоохоронців поінформували про вибух поряд з селом Пашкове Барвінківської територіальної громади. Під час проведення ремонтних робіт екскаватор "Caterpillar-323" підірвався на невідомому вибуховому пристрої. 
 
51-річний водій отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні міста Краматорськ Донецької області. Транспортний засіб зазнав значних механічних пошкоджень.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Територія, де сталася дана подія, протягом кількох місяців перебувала під обстрілами та мінуваннями окупантів. 
 
 
Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що водій грейдера підірвався на міні у Харківській області.
 
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Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  вибух, екскаватор, харків, ізюм
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