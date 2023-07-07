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07.07.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Харківські тепловики підготували до опалювального сезону майже всі котельні

Про це поінформували у Немишлянській філії КП «Харківські теплові мережі».

Підготували до опалювального сезону майже всі котельні тепловики Немишлянського району Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Немишлянську філію КП «ХТС», тепловики мають підготувати п’ять котелень, 16 центральних теплових пунктів та 190 км мереж.
 
За словами керівника філії Олега Левченкова, на сьогодні до роботи вже готові чотири котельні, 75% теплових пунктів та 60% мереж. 
 
Підготували до опалювального сезону майже всі котельні тепловики Немишлянського району Харкова
 
Зокрема, за програмою підвищення енергоефективності завершено реконструкцію тепломеханічної частини ЦТП на Стадіонному проїзді, який забезпечує теплом та гарячою водою 46 будинків та два дитячі садки. Там фахівці замінили теплообмінники, запірну арматуру та освітлення, а також встановили нові насоси, які споживають електроенергії у 2,5 раза менше за старі. 
 
Підготували до опалювального сезону майже всі котельні тепловики Немишлянського району Харкова
 
Крім того, триває перекладання магістральних та внутрішньоквартальних мереж. Зокрема, бригади ХТМ міняють 170 м теплотраси на вул. Рибалка. Минулої зими магістраль дала три дефекти, ще два виявили під час гідравлічних випробувань влітку, тому вирішили повністю замінити ділянку. Роботи мають завершити у серпні.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  тепло, опалювальний сезон, харків
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