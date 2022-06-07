Враг сосредоточился на наступлении на Изюм, - Генштаб ВВСУ

Противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск.
О ситуации на Славянском направлении в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
С целью реализации своих планов проитивник пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.
Враг обстреливает позиции наших войск в районах населённых пунктов Базалиевка, Бражковка, Грушеваха.
В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА.
Напомним, основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск.
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