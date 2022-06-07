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07.06.2022  08:09   Рита Парфенова

Враг сосредоточился на наступлении на Изюм, - Генштаб ВВСУ

Противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск.

сводка генштаба всу

О ситуации на Славянском направлении в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

С целью реализации своих планов проитивник пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.

Враг обстреливает позиции наших войск в районах населённых пунктов Базалиевка, Бражковка, Грушеваха.

В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА.

Напомним, основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск.

 

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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