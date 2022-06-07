07.06.2022 08:04 Рита Парфенова

Оккупанты минируют пути продвижения войск ВСУ под Харьковом

Противник всеми силами старается сдерживать продвижение наших войск к границе с рф.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Сообщается, что на Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, приграничных районах к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск.

В направлении наступления наших войск на Рубежное проводит дистанционное минирование местности.

Напомним, российские заватчики строят в Харьковской области понтонную переправу.