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07.06.2022  08:04   Рита Парфенова

Оккупанты минируют пути продвижения войск ВСУ под Харьковом

Противник всеми силами старается сдерживать продвижение наших войск к границе с рф.

дистанционное минирование местности

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Сообщается, что на Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, приграничных районах к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск.

В направлении наступления наших войск на Рубежное проводит дистанционное минирование местности.

Напомним, российские заватчики строят в Харьковской области понтонную переправу.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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