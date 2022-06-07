Оккупанты минируют пути продвижения войск ВСУ под Харьковом

Противник всеми силами старается сдерживать продвижение наших войск к границе с рф.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
Сообщается, что на Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, приграничных районах к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск.
В направлении наступления наших войск на Рубежное проводит дистанционное минирование местности.
Напомним, российские заватчики строят в Харьковской области понтонную переправу.
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День не склоняет к рутинным занятиям. Обычные дела будут даваться с трудом, зато на фоне расслабленности могут возникать неожиданные желания или увлечения.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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