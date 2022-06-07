7 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
В 2022 году День проводится под девизом "Безопасное продовольствие — основа крепкого здоровья" и цель его проведения заключается в том, чтобы привлечь всеобщее внимание и призвать к действию в области предотвращения, выявления и устранения рисков, связанных с пищевыми продуктами, и улучшения здоровья населения.
Безопасность пищевых продуктов — это общая ответственность государств, производителей и потребителей. Каждый, кто сопровождает пищу в ее пути от фермы до стола, играет особую роль в том, чтобы она оставалась безопасной и не причинила вреда здоровью.
Также в этот день...
1631 – в индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана.
1775 – Соединенные Колонии меняют свое название на Соединенные Штаты.
1776 – все английские колонии Америки, кроме Нью-Йорка, проголосовали за независимость.
1848 – появился на свет Поль Гоген, французский живописец, график, скульптор, керамист и пост-импрессионист.
1862 – утвержден Устав Харьковской бесплатной лечебницы. До этого в Харькове не было «лечебных заведений для пользования бедных». 12 января 1863 года больница начинает функционировать и сразу завоевывает популярность. В конце первого года ее существования в секретарском отчете констатируется: «...бедные больные толпами приходили в лечебницу, где находили бесплатный медицинский совет и лекарство...».
1868 – родился Шарль Ренни Макинтош, английский изобретатель водонепроницаемых плащей (макинтошей), архитектор, дизайнер и иллюстратор.
1889 – родился Игорь Сикорский, русский и американский авиаконструктор, родился в Украине, построил первую удачную модель вертолета в 1939 году.
1903 – Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония.
1909 – родилась Джессика Тэнди (ум. 1994), американская актриса, которая получила «Оскар» за роль в фильме «Шофер мисс Дейзи» в возрасте 81 года.
1929 – в соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан. Ватикан – карликовое государство-анклав (самое маленькое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией. Своё название государство получило от названия холма Mons Vaticanus, с латинского vaticinia – «место гаданий». Статус Ватикана в международном праве – вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви.
1940 – родился Том Джонс (настоящее имя Томас Джонс Вудуорд), английский эстрадный певец.
1952 – родился Лиам Нисон, английский актер («Список Шиндлера», «Роб Рой»).
1963 – состоялся теледебют группы «Роллинг Стоунз» в программе «Thank Your Lucky Stars». Фирма грамзаписи Decca выпустила первый сингл «Роллинг Стоунз» «Come On».
1991 – Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.
1998 – в Эшфорде (Великобритания) состоялся концерт крупнейшего в мире оркестра - из 2 212 музыкантов.
Именины отмечают: Елена, Иван, Иннокентий, Федор, Ферапонт.
День не склоняет к рутинным занятиям. Обычные дела будут даваться с трудом, зато на фоне расслабленности могут возникать неожиданные желания или увлечения.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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