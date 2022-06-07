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07.06.2022  07:24   Рита Парфенова

7 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.


На рынке в Будапеште, Венгрия.

В 2022 году День проводится под девизом "Безопасное продовольствие — основа крепкого здоровья" и цель его проведения заключается в том, чтобы привлечь всеобщее внимание и призвать к действию в области предотвращения, выявления и устранения рисков, связанных с пищевыми продуктами, и улучшения здоровья населения.

Безопасность пищевых продуктов — это общая ответственность государств, производителей и потребителей. Каждый, кто сопровождает пищу в ее пути от фермы до стола, играет особую роль в том, чтобы она оставалась безопасной и не причинила вреда здоровью.

Также в этот день...

1631 – в индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана.

1775 – Соединенные Колонии меняют свое название на Соединенные Штаты.

1776 – все английские колонии Америки, кроме Нью-Йорка, проголосовали за независимость.

1848 – появился на свет Поль Гоген, французский живописец, график, скульптор, керамист и пост-импрессионист.

1862 – утвержден Устав Харьковской бесплатной лечебницы. До этого в Харькове не было «лечебных заведений для пользования бедных». 12 января 1863 года больница начинает функционировать и сразу завоевывает популярность. В конце первого года ее существования в секретарском отчете констатируется: «...бедные больные толпами приходили в лечебницу, где находили бесплатный медицинский совет и лекарство...».

1868 – родился Шарль Ренни Макинтош, английский изобретатель водонепроницаемых плащей (макинтошей), архитектор, дизайнер и иллюстратор.

1889 – родился Игорь Сикорский, русский и американский авиаконструктор, родился в Украине, построил первую удачную модель вертолета в 1939 году.

1903 – Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония.

1909 – родилась Джессика Тэнди (ум. 1994), американская актриса, которая получила «Оскар» за роль в фильме «Шофер мисс Дейзи» в возрасте 81 года.

1929 – в соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан. Ватикан – карликовое государство-анклав (самое маленькое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией. Своё название государство получило от названия холма Mons Vaticanus, с латинского vaticinia – «место гаданий». Статус Ватикана в международном праве – вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви.

1940 – родился Том Джонс (настоящее имя Томас Джонс Вудуорд), английский эстрадный певец.

1952 – родился Лиам Нисон, английский актер («Список Шиндлера», «Роб Рой»).

1963 – состоялся теледебют группы «Роллинг Стоунз» в программе «Thank Your Lucky Stars». Фирма грамзаписи Decca выпустила первый сингл «Роллинг Стоунз» «Come On».

1991 – Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.

1998 – в Эшфорде (Великобритания) состоялся концерт крупнейшего в мире оркестра - из 2 212 музыкантов.

Именины отмечают: Елена, Иван, Иннокентий, Федор, Ферапонт.

 

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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