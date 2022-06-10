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10.06.2022  08:00   Рита Парфенова

Мотострелковое подразделение россиян отказалось воевать под Харьковом

Мобилизованные из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вояки отказываются от участия в боевых действиях.

Мотострелковое подразделение россиян отказалось воевать под Харьковом

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях», – говорится в сообщении.

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В Генштабе отметли, что Несмотря на принудительные мероприятия, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы писали, что российские войска готовят наступление на Барвенково.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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