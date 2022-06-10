10.06.2022 07:28 Рита Парфенова

10 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 10 июня отмечается Всемирный день модерна.

Идея первого Международного дня модерна в 2013 году пришла из Венгрии. Он прошел в Музее прикладного искусства по инициативе журнала Szecessziós Magazin. С тех пор ежегодный День Модерна проходит при поддержке европейского движения Réseau Art Nouveau Network (Брюссель) и Art Nouveau European Route (Барселона). Датой его проведения выбрано 10 июня, так как в этот день умерли два выдающихся представителя этого стиля: Антонио Гауди и Эден Лехнер.

Приметы дня

По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.

Второе название этого дня – Полудницы. Так величали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Статные, красивые, они в жаркие дни летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян. Считалось, что они хотят измучить мужиков и лишить их мужской силы. В это время полагалось зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна». Однако и сердить этих духов было нельзя, иначе они рассердятся и высушат.

Также в этот день...

В 1793 году в Париже для широкой публики открыт первый зоопарк.

1911 – королева Нидерландов Вильгельмина открывает в Амстердаме новый музей – Дом Рембрандта. Дом, в котором художник прожил двадцать лет после женитьбы на Саскии и где он создал такие шедевры, как «Ночной дозор», к началу XX века пришел в полный упадок. Потребовались четыре года усилий реставраторов, чтобы восстановить строение и устроить в нем музей одного из самых великих в мировой истории живописцев.



1935 – американский брокер Билл Уилсон совершил свою самую выгодную сделку – основал общество анонимных алкоголиков. Теперь во всем мире миллионы людей приходят в эту организацию со словами: «Привет! Я – алкоголик», делая лучшую инвестицию в свое будущее.



1943 – венгерский журналист Ласло Биро получил патент на шариковую ручку. Он работал по заказу Британских ВВС, которым требовалась ручка, способная писать на больших высотах при низком давлении.



1951 – родился Василий Шкляр, украинский писатель и политический деятель, «отец украинского бестселлера».



1964 – родился Венсан Перес, французский актер («Индокитай», «Королева Марго»).



1965 – родилась Элизабет Херли, британская топ-модель и актриса («Мошенники», «Остин Пауэрс»).



1996 – корпорация «Интел» выпустила процессор «Pentium II».

Именины отмечают:

Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.