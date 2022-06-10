10.06.2022 06:38 Рита Парфенова

Гороскоп на 10 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды

Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – они способны дать немало ценных советов. День хорош для вложений, но не подходит для покупок – начав тратить, сегодня трудно остановиться.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен из одного только спортивного интереса готов будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ним по этому поводу в споры – занятие абсолютно пустое. Тем более, что через полчаса Овен с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самому Овну этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать его рассуждения, разинув рот!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Тельца отступиться от своих замыслов – он воспримет это как неудачную шутку. А если и отступится, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае у Тельца велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы готовы будут извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Близнецам нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Рак и согласится с чужим мнением, то сделает это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступит же он все равно по-своему.



Лев (24 июля – 23 августа)

День у Льва может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Льву было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Лев готов азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сам не особенно верит. По этой причине спорить с ним в этот день – дело пустое.



Дева (24 августа – 23 сентября)

День у Девы обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Деве покажется недостаточно, поэтому она сделает все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай – соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, оно наполнит Весы зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В душе Скорпиона проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо задумок – только неприятности наживете. Все задуманное Скорпион будет стремиться осуществить любым возможным для него способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в его планы не входит ни капельки.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Стрелец покажется кому-то излишне нерешительным, то зря. Просто звезды склоняют его тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Стрельца свернуть с выбранного им пути ни к чему не приведут.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет склонен проявлять недюжинное упорство – причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить его в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самому Козерогу мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика очень даже легко.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей может испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым. Просто раз за разом у Водолея может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Водолея действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

У Рыб вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Рыб есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Рыбы хотят просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.