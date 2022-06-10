10.06.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 10 июня

Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+30°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 26%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+24°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 17%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Приметы дня:

В народе считается - если тихий день, то урожай будет хороший.

Следили также за клевером: "Клевер сближает листочки - к ненастью".

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.