    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 10 июня
10.06.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 10 июня

Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+30°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 26%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+24°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 17%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • В народе считается - если тихий день, то урожай будет хороший.
  • Следили также за клевером: "Клевер сближает листочки - к ненастью".

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 9 июня 08.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 8 июня 07.06 Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 7 июня
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 