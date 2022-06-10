Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 10 июня

Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+30°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 26%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+24°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 17%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – они способны дать немало ценных советов. День хорош для вложений, но не подходит для покупок – начав тратить, сегодня трудно остановиться.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Ежегодно 10 июня отмечается Всемирный день модерна.
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