11.06.2022 07:34 Рита Парфенова

11 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В этот день 1990 года Верховная Рада Украины принимает решение о введении нового порядка исчисления времени.

С 1 июля 1990 года на территории Украинской ССР было установлено время второго часового пояса без добавления одного часа (отмена декретного времени), при этом сезонный перевод часов официально не отменялся, то есть летнее время устанавливалось UTC+3, а «зимнее» – UTC+2.

Также в этот день...



В 1496 году Христофор Колумб завершил свое второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашел Китая.



1580 – испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес.



1632 – согласно роману, Робинзон Крузо вернулся в Англию, пробыв в отсутствии 35 лет, из них более 28 лет – на необитаемом острове. (Даниэль Дефо, «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен после кораблекрушения, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим»).



1888 – в Киеве открывается памятник Богдану Хмельницкому.



1895 – во Франции состоялись первые в мире автогонки.



1910 – родился Жак-Ив Кусто, самый известный аквалангист и подводник. Кто изобрел акваланг, подводные дома и аппарат «ныряющее блюдце»? Кто снял захватывающий документальный сериал «Подводный мир»? Кто открыл кучу новых видов обитателей морских глубин и разгадал массу загадок? Кто-кто? Кусто!



1935 – американский радиоинженер и изобретатель Эдвин Армстронг впервые публично провел радиопередачу в диапазоне FM.



1950 – родился Бьярне Страуструп, датский ученый и программист, создатель языка программирования C++.



1959 – в семье домохозяйки и врача (хм, а кого же еще?) родился известнейший сериальный эскулап, вредный до гениальности доктор Хауз, в миру британский актер Хью Лори.



1982 – на экраны США выходит фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». Доходы от проката и продажи видеокассет превысят 700 миллионов долларов, сумасшедшая по тем временам касса. Главный фантастических дел мастер отметился 11 июля еще одним блокбастером – в 1993 году вышел спилберговский «Парк юрского периода», который тоже сорвал приличный банк.



1985 – автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры.



1986 – родился Шайа ЛаБаф, американский актер («Трансформеры», «Индиана джонс и королевство хрустального черепа», «Уолл-Стрит. Деньги не спят»).



1991 – фирма «Microsoft» выпустила операционную систему MS DOS 5.0.



2010 – в ЮАР начался чемпионат мира по футболу. Победителем турнира впервые в своей истории стала сборная Испании, а арсенал фанатов пополнился убийственно громким оружием – вувузелой.



Именины отмечают: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья.