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13.06.2022  08:38   Рита Парфенова

Прилет в один из районов Харькова задокументировали правоохранители

За прошедшие сутки враг продолжил обстрел Харькова и области ракетами и снарядами.

Криминал Харьков: сводка ГУ НП на 13 июня 2022 года

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харькове и области сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает РЕДПОСТ.

За сутки с 12 по 13 июня под вражеские обстрелы попали Киевский район Харькова, а также населенные пункты области: с.Тимофеевка, с.Кочеток и с.Коробочкино. Повреждения получили 6 жилых домов, 7 объектов инфраструктуры и хозяйственные здания.

Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты выезжали по всем адресам и проработали все факты повреждения домов и других сооружений на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

Материалы по указанным фактам будут переданы в СБУ.

Напомним, в предыдущие сутки вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харьковской области.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  агрессия россии, полиция, харьков
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