Медики под обстрелами спасали жизнь пациента в Харьковской области

Бригада скорой помощи прибыла на вызов и вывела мужчину из клинической смерти.
Причиной клинической смерти 75-летнего жителя Харьковского района Харьковской области стал острый отек лёгких.
Несмотря на то, что данный населенный пункт находился под постоянными обстрелами, бригада ЭМД 806 в составе фельдшера Олега Ольховского, фельдшера Светлана Леонидова и водителя Владимира Константинова прибыла на место вызова за считанные минуты.
Медики сразу приступили к проведению реанимационных мероприятий, благодаря которым мужчину удалось "вернуть к жизни".
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