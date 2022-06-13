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13.06.2022  08:54   Рита Парфенова

Медики под обстрелами спасали жизнь пациента в Харьковской области

Бригада скорой помощи прибыла на вызов и вывела мужчину из клинической смерти.

Медики под обстрелами спасали жизнь пациента в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Причиной клинической смерти 75-летнего жителя Харьковского района Харьковской области стал острый отек лёгких.

Несмотря на то, что данный населенный пункт находился под постоянными обстрелами, бригада ЭМД 806 в составе фельдшера Олега Ольховского, фельдшера Светлана Леонидова и водителя Владимира Константинова прибыла на место вызова за считанные минуты.

Медики сразу приступили к проведению реанимационных мероприятий, благодаря которым мужчину удалось "вернуть к жизни".

Напомним, ранее медики спасли людей от гибели.

 

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, харьков
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