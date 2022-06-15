На северо-востоке Харьковской области российские войска ведут бои в районе Рубежного, - Генштаб

Захватчики при поддержке авиации концентрируют усилия на удержании занятых рубежей.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«На Харьковском направлении подразделения противника при поддержке вертолетов армейской авиации пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе», – говорится в сообщении.
По информации Генштаба, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка. Нанес авиаудар неподалеку от Мосьпаново Чугуевского района. Идут бои в районе населенного пункта Рубежное Волчанского района.
Ранее сообщалось, что рашисты провели штурм в направлении Терновая – Избицкое и закрепились на северной окраине поселка.
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