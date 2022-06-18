18.06.2022 07:32

18 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

18 июня проводится День любителей рыбалки.

Рыбалка – это распространенное хобби, преимущественно среди мужского пола. Суть любительского рыболовства часто не в самом улове, а в атмосфере. Ведь рыбалка позволяет побыть в тишине и покое, отдохнуть от обыденных дел, насладиться природой и кропотливым процессом. Многим мужчинам данный вид отдыха помогает восстановить эмоциональное состояние и избавиться от стресса.

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Ежегодно 18 июня мир отмечает неофициальный, но важный с точки зрения психологии праздник – Международный день паники.



Паническое состояние способно вызвать большие проблемы и последствия, но психологи уверяют, что постоянное специальное избегание паники провоцирует немалый стресс.



Поэтому 18 июня позвольте себе выпустить пару, прожить негативные эмоции ради чувства эмоционального облегчения. Усталость от контроля за собственными психологическими слабостями и страхами мешает функционированию чистого сознания.

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Издавна считалось, что с 18 по 26 июня проходят самые короткие ночи в году – "воробьиные". Они длятся 7–8 часов в сутки. В этот день расцветает сон-трава, которая показывает спящим будущее.

Также в этот день расцветает сон-трава, или прострел. В соответствии со своим названием эта трава навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. Существовала поговорка: «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий». Говорили, что счастье приходит во сне в виде красной девицы или доброго молодца, а беда оборачивается старухой с клюкой.

Также считалось, что если утром выполоть все сорняки — то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.

Что нельзя делать

Особых запретов 18 июня нет. Желательно поменьше использовать режущие предметы. Нельзя просто так собирать сон-траву (прострел), нужно знать специальные заговоры. Также по народным приметам, нельзя откладывать любые незаконченные дела на потом.

Также в этот день...

В 1583 году состоялось первое документально подтвержденное страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гиббсона на сумму 383 фунта.



1815 – английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо.



1822 – в Лондоне выставлена первая статуя обнаженного человека. Установленную в Гайд-парке фигуру Ахилла вскоре пришлось украсить бронзовым фиговым листочком из уважения к чувствам шокированных граждан, совершавших в парке моцион.



1889 – американец Ричардсон запатентовал детскую коляску. Он придумал реверсивную модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности.



1932 – на первой Женевской международной конференции национальных баскетбольных ассоциаций было принято решение о создании Международной Федерации FIBA.



1939 – на могиле Тараса Шевченко в Каневе установлен бронзовый памятник.



1942 – родился сэр Джеймс Пол МакКартни, британский рок–музыкант, певец, композитор, мультиинструменталист и продюсер, один из основателей группы The Beatles.



1952 – родилась Изабелла Росселлини, итальянская киноактриса.



1964 – в Вашингтоне открыли памятник Тарасу Шевченко.



1991 – Верховная Рада УССР издала постановление о праздновании Дня Независимости Украины 24 августа.



1996 – Украину приняли в состав Конференции по разоружению.



2009 – запущен Lunar Reconnaissance Orbiter, космический аппарат НАСА по исследованию Луны.

Именины отмечают:

Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.