Харькову нужно больше ПВО: на сайте президента идет сбор подписей

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой предоставить Харькову и Харьковской области больше систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт президента Украины. Петиция под названием "Прошу надати Харкову та Харківській області більше протиповітряної оборони" зарегистрирована 10 июня.
"Прошу предоставить Харькову и Харьковской области больше противовоздушной обороны", - пишет Алина Коновалова, автор обращения к Зеленскому.
На данный момент документ собрал больше тысячи голосов. Если петиция наберет 25 000 подписей – ее обязан рассмотреть президент.
Напомним, 17 июня захватчики нанесли ракетный удар по коммунальному предприятию города Первомайский Лозовского района Харьковской области. В результате взрыва получили травмы женщина и двое мужчин.
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Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться.
18 июня проводится День любителей рыбалки.
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