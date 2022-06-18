18.06.2022 09:10 Рита Парфенова

Харькову нужно больше ПВО: на сайте президента идет сбор подписей

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой предоставить Харькову и Харьковской области больше систем противовоздушной обороны.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт президента Украины. Петиция под названием "Прошу надати Харкову та Харківській області більше протиповітряної оборони" зарегистрирована 10 июня.



"Прошу предоставить Харькову и Харьковской области больше противовоздушной обороны", - пишет Алина Коновалова, автор обращения к Зеленскому.



На данный момент документ собрал больше тысячи голосов. Если петиция наберет 25 000 подписей – ее обязан рассмотреть президент.

Напомним, 17 июня захватчики нанесли ракетный удар по коммунальному предприятию города Первомайский Лозовского района Харьковской области. В результате взрыва получили травмы женщина и двое мужчин.