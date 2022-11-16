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16.11.2022  17:35   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на потяг «Київ-Ізюм»

Потяг курсуватиме з 17 листопада.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що поїзд №112/111 Київ — Ізюм вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку, з Ізюма, поїзд вирушатиме з 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10. 
 
Поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею.
 
Квитки на цей рейс уже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua.
 
Нагадаємо, Укрзалізниця повідомила про затримку харківських поїздів.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезд
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