16.11.2022 17:35 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на потяг «Київ-Ізюм»

Потяг курсуватиме з 17 листопада.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що поїзд №112/111 Київ — Ізюм вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку, з Ізюма, поїзд вирушатиме з 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10.

Поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею.

Квитки на цей рейс уже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua.

Нагадаємо, Укрзалізниця повідомила про затримку харківських поїздів.