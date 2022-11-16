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16.11.2022  17:50   Віталій Хінєвіч

Нові системи оповіщення повітряної тривоги працюватимуть у Харківській області

Обладнання українського виробництва отримали від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Повітряна тривога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що у Харківській області працюватимуть 50 нових систем оповіщення повітряної тривоги. Нові системи встановлять у Харкові та районах області, що дозволить більш ефективно сповіщати людей про загрози обстрілів.
 
«Модернізація надважлива, адже ті системи сповіщення, що є зараз на Харківщині, – побудовані ще у 60-х роках. Оновлені системи оповіщення оснащені більш потужним двигуном та мають цифрові блоки керування. Що важливо: зможемо контролювати зв’язок з сиреною навіть при перебоях із електропостачанням. Дякуємо Міжнародному Комітету Червоного Хреста за системну та ефективну допомогу Харківщині»,- зазначив Олег Синєгубов.
 
Нагадаємо, у житловому районі Харкова оперативно відновлюють подачу води.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  харьков, сирена
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