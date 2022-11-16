16.11.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

Нові системи оповіщення повітряної тривоги працюватимуть у Харківській області

Обладнання українського виробництва отримали від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що у Харківській області працюватимуть 50 нових систем оповіщення повітряної тривоги. Нові системи встановлять у Харкові та районах області, що дозволить більш ефективно сповіщати людей про загрози обстрілів.

«Модернізація надважлива, адже ті системи сповіщення, що є зараз на Харківщині, – побудовані ще у 60-х роках. Оновлені системи оповіщення оснащені більш потужним двигуном та мають цифрові блоки керування. Що важливо: зможемо контролювати зв’язок з сиреною навіть при перебоях із електропостачанням. Дякуємо Міжнародному Комітету Червоного Хреста за системну та ефективну допомогу Харківщині»,- зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, у житловому районі Харкова оперативно відновлюють подачу води.