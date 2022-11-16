16.11.2022 15:10 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця повідомила про затримку харківських поїздів

Через пошкодження інфраструктури та відсутність напруги в контактній мережі деякі поїзди Укрзалізниці продовжують прямувати з затримками.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Сообщается, що переважна більшість ділянок з пошкодженнями електромережі вже відновлена. Проте є потяги, які затримуються у дорозі. Серед них:

№45/46 Ужгород — Харків — затримка на 7 год 24 хв;

№21/22 Трускавець — Харків — затримка на 4 год 54 хв.

Крім того, через пошкодження контактної мережі залізниця змінила маршрут прямування деяких поїздів:

№18 Ужгород — Харків;

№2 Івано-Франківськ — Харків.

Зміна маршруту цих поїздів не вплине на можливість пасажирів вийти на потрібних їм станціях, проте час у дорозі для цих рейсів збільшиться орієнтовно на 30 хвилин.