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16.11.2022  15:10   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця повідомила про затримку харківських поїздів

Через пошкодження інфраструктури та відсутність напруги в контактній мережі деякі поїзди Укрзалізниці продовжують прямувати з затримками.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Сообщается, що переважна більшість ділянок з пошкодженнями електромережі вже відновлена. Проте є потяги, які затримуються у дорозі. Серед них:
 
  • №45/46 Ужгород — Харків — затримка на 7 год 24 хв;
  • №21/22 Трускавець — Харків — затримка на 4 год 54 хв.
Крім того, через пошкодження контактної мережі залізниця змінила маршрут прямування деяких поїздів:
 
  • №18 Ужгород — Харків;
  • №2 Івано-Франківськ — Харків.
Зміна маршруту цих поїздів не вплине на можливість пасажирів вийти на потрібних їм станціях, проте час у дорозі для цих рейсів збільшиться орієнтовно на 30 хвилин.
 
Нагадаємо, у Балаклії відкрили проїзд через тимчасовий міст.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезда
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