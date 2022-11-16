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16.11.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

У Балаклії відкрили проїзд через тимчасовий міст

36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом доступен для експлуатації.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.
 
Повідомляється, що міст був змонтований поруч з пошкодженим мостом впродовж одного місяця після звільнення Балаклії.
 
Рух буде реверсним, але цей міст з’єднує житлові масиви Балаклії з інфраструктурою міста та значно спрощує логістику доставки людям медикаментів, гуманітарної допомоги та товарів першої необхідності.
 
«Харківщина одна з тих областей, де російські окупанти залишили масштабні інфраструктурні руйнування – 25 штучних споруд зруйновано.  Однак на 10 спорудах вже відкрито рух. Основна задача – з'єднати міста і селища та скоротити час доставок. 
 
Загалом Укравтодор отримав 4 металеві конструкції від Адміністрації державних матеріальних резервів Чеської Республіки. По одному мосту вже встановлено на Київщині та Черкащині. Два –  у Харківській області», -розповіли в Міністерстві інфраструктури України.
 
Нагадаємо, до деокупованих селищ Харківщини пустять ще п’ять автобусних маршрутів.
 
Источник:   Міністерство інфраструктури України
 Тэги:  харьков, дороги
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