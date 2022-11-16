16.11.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

У Балаклії відкрили проїзд через тимчасовий міст

36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом доступен для експлуатації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Повідомляється, що міст був змонтований поруч з пошкодженим мостом впродовж одного місяця після звільнення Балаклії.

Рух буде реверсним, але цей міст з’єднує житлові масиви Балаклії з інфраструктурою міста та значно спрощує логістику доставки людям медикаментів, гуманітарної допомоги та товарів першої необхідності.

«Харківщина одна з тих областей, де російські окупанти залишили масштабні інфраструктурні руйнування – 25 штучних споруд зруйновано. Однак на 10 спорудах вже відкрито рух. Основна задача – з'єднати міста і селища та скоротити час доставок.

Загалом Укравтодор отримав 4 металеві конструкції від Адміністрації державних матеріальних резервів Чеської Республіки. По одному мосту вже встановлено на Київщині та Черкащині. Два – у Харківській області», -розповіли в Міністерстві інфраструктури України.