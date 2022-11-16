До деокупованих селищ Харківщини пустять ще п’ять автобусних маршрутів: список

У рамках відновлення роботи приміських та міжміських автобусних маршрутів в Харківській області цього тижня поновиться робота ще 5 маршрутів.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Поновлюються такі маршрути:
Голова ХОВА зазначив, що з 285 маршрутів, що діяли на Харківщині до повномасштабного вторгнення, уже відновлено 104.
Зокрема на деокупованих територіях області вже курсують автобуси за такими маршрутами:
Нагадаємо, у Харківській області з 14 по 20 листопада проводяться заходи для покращення безпеки дорожнього руху та зниження рівня аварійності на дорогах державного значення.
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