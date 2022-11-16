16.11.2022 14:43 Рита Парфенова

До деокупованих селищ Харківщини пустять ще п’ять автобусних маршрутів: список

У рамках відновлення роботи приміських та міжміських автобусних маршрутів в Харківській області цього тижня поновиться робота ще 5 маршрутів.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Поновлюються такі маршрути:

Харків – Ізюм;

Харків – Балаклія;

Харків – Великий Бурлук;

Старий Салтів – Вовчанськ;

Харків – Липці.

Голова ХОВА зазначив, що з 285 маршрутів, що діяли на Харківщині до повномасштабного вторгнення, уже відновлено 104.



Зокрема на деокупованих територіях області вже курсують автобуси за такими маршрутами:

Харків – Куп’янськ;

Харків – Вільхівка;

Харків – Слобідське;

Харків – Новопокровка;

Харків – Чугуїв;

Чугуїв – Чкаловське;

Чугуїв – Малинівка;

Харків – Мала Рогань;

Харків – Черкаська Лозова;

Харків – Кутузівка;

Харків – Барвінкове через Ізюм;

Харків – Старий Салтів;

Харків – Елітне.

Нагадаємо, у Харківській області з 14 по 20 листопада проводяться заходи для покращення безпеки дорожнього руху та зниження рівня аварійності на дорогах державного значення.