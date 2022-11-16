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16.11.2022  14:43   Рита Парфенова

До деокупованих селищ Харківщини пустять ще п’ять автобусних маршрутів: список

У рамках відновлення роботи приміських та міжміських автобусних маршрутів в Харківській області цього тижня поновиться робота ще 5 маршрутів.

термінал біля станції метро "Героїв праці"

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Поновлюються такі маршрути:

  • Харків – Ізюм;  
  • Харків – Балаклія;
  • Харків – Великий Бурлук;
  • Старий Салтів – Вовчанськ;
  • Харків – Липці.

Голова ХОВА зазначив, що з 285 маршрутів, що діяли на Харківщині до повномасштабного вторгнення, уже відновлено 104.

Зокрема на деокупованих територіях області вже курсують автобуси за такими маршрутами:

  • Харків – Куп’янськ;
  • Харків – Вільхівка;
  • Харків – Слобідське;
  • Харків – Новопокровка;
  • Харків – Чугуїв;
  • Чугуїв – Чкаловське;
  • Чугуїв – Малинівка;
  • Харків – Мала Рогань;
  • Харків – Черкаська Лозова;
  • Харків – Кутузівка;
  • Харків – Барвінкове через Ізюм;
  • Харків – Старий Салтів;  
  • Харків – Елітне.

Нагадаємо, у Харківській області з 14 по 20 листопада проводяться заходи для покращення безпеки дорожнього руху та зниження рівня аварійності на дорогах державного значення.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  автобус, харьков
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