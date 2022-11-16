Ігор Терехов розповів про відновлення енергосистеми Харкова (відео)

Комунальні служби та енергетики працювали усю ніч, щоб якнайшвидше відновити у Харкові електропостачання, яке зникло внаслідок ракетних обстрілів по критичній інфраструктурі міста.
Про це в ефірі «Радіо НВ» повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«У деякі районі міста світло вдалося подати вже о 9 вечора. Втім разом з енергетичними службами ми працювали усю ніч, щоб на ранок подати електропостачання у всі райони Харкова. Дійсно, дуже потужні були виклики, з якими ми зіштовхнулися. Було дуже багато руйнувань, і нам довелося багато працювати, щоб відновити напругу в електромережі і подати також воду харків’янам», - повідомив Ігор Терехов.
За його словами, наразі фахівці працюють над тим, щоб відновити чистоту електропостачання.
«Є певні негаразди, і ми робимо все можливе, щоб налагодити стабільне електропостачання в усіх домівках містян», - підкреслив мер Харкова.
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Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.
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