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16.11.2022  14:10   Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про відновлення енергосистеми Харкова (відео)

Комунальні служби та енергетики працювали усю ніч, щоб якнайшвидше відновити у Харкові електропостачання, яке зникло внаслідок ракетних обстрілів по критичній інфраструктурі міста.



Про це в ефірі «Радіо НВ» повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.  

«У деякі районі міста світло вдалося подати вже о 9 вечора. Втім разом з енергетичними службами ми працювали усю ніч, щоб на ранок подати електропостачання у всі райони Харкова. Дійсно, дуже потужні були виклики, з якими ми зіштовхнулися. Було дуже багато руйнувань, і нам довелося багато працювати, щоб відновити напругу в електромережі і подати також воду харків’янам», - повідомив Ігор Терехов.

За його словами, наразі фахівці працюють над тим, щоб відновити чистоту електропостачання.

«Є певні негаразди, і ми робимо все можливе, щоб налагодити стабільне електропостачання в усіх домівках містян», - підкреслив мер Харкова.

Нагадаємо, раніше Ігор Терехов повідомив про обстріл критичної інфраструктури.
Источник:   ХМР
 Тэги:  обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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