    
Главная Новини Харкова Медицина Рівень радіації у Харкові на 16 листопада
16.11.2022  13:54   Рита Парфенова

Рівень радіації у Харкові на 16 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.


Фото з відкритих джерел

Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.

За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 15 листопада 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:

  • по м. Харкову: 0,11-0,17 мкЗв/год;
  • по Харківській області: 0,10-0,16 мкЗв/год.

Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).

Минулої доби офіційно зареєстровано 15 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.11 Медицина Рівень радіації у Харкові на 15 листопада 14.11 Медицина Рівень радіації у Харкові на 14 листопада 13.11 Медицина Рівень радіації у Харкові на 13 листопада
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 