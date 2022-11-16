Рівень радіації у Харкові на 16 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 15 листопада 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Минулої доби офіційно зареєстровано 15 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
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Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці - без опадів. Удень піде дощ, який продовжиться до пізнього вечора.
16 листопада 1924 року в ефірі пролунала перша в Україні радіопередача – харківська радіостанція транслювала концерт.
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