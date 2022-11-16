16.11.2022 13:40 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 16 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.





Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 16 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 70 легкових авто;

«Угринів» - 50 легкових авто;

«Рава-Руська» - 140 легкових авто, 13 автобусів;

«Грушів» - 20 легкових авто, 6 автобусів;

«Краківець» - 50 легкових авто;

«Шегині» - 90 легкових авто, 5 автобусів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 15 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 6 легкових авто, 8 автобусів.

Румунія:

«Порубне» - 20 легкових авто.

Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.