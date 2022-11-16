Відключення електроенергії у Харкові 16 листопада: подробиці

У середу, 16 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
У пстаальника енергіх зазначили, що масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі. Тому споживачів просять з розумінням ставитися до відключень.
«Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України.
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Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці - без опадів. Удень піде дощ, який продовжиться до пізнього вечора.
16 листопада 1924 року в ефірі пролунала перша в Україні радіопередача – харківська радіостанція транслювала концерт.
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