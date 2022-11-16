16.11.2022 12:53 Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 16 листопада: подробиці

У середу, 16 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

У пстаальника енергіх зазначили, що масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі. Тому споживачів просять з розумінням ставитися до відключень.



«Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України.