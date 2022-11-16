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16.11.2022  12:49   Рита Парфенова

Харківський метрополітен відновив рух поїздів

Близько першої години дня 16 листопада у Харкові відновлено рух поїздів метрополитену на усіх лініях.

У Харкові відновлено рух поїздів метрополитену на усіх лініях

Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

«Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено», – йдеться у повідомленні, опублікованому на официйній сторінці у Телеграм о 10.04.

Зупинка руху поїздів становила близько години.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України.

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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