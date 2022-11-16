16.11.2022 12:49 Рита Парфенова

Харківський метрополітен відновив рух поїздів

Близько першої години дня 16 листопада у Харкові відновлено рух поїздів метрополитену на усіх лініях.

Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

«Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено», – йдеться у повідомленні, опублікованому на официйній сторінці у Телеграм о 10.04.

Зупинка руху поїздів становила близько години.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України.