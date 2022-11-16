Харківський метрополітен відновив рух поїздів

Близько першої години дня 16 листопада у Харкові відновлено рух поїздів метрополитену на усіх лініях.
Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.
«Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено», – йдеться у повідомленні, опублікованому на официйній сторінці у Телеграм о 10.04.
Зупинка руху поїздів становила близько години.
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Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.
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