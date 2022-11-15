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15.11.2022  16:30   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про обстріл критичної інфраструктури

Окупанти завдали ударів по Харкову 15 листопада.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.
 
Повідомляється, що прильоти були по об'єктах критичної інфраструктури. Про постраждалих інформація на даний момент відсутня.
 
«Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро.
 
Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова», - повідомив Ігор Терехов.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, харьков, игорь терехов
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