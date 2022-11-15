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15.11.2022  17:00   Віталій Хінєвіч

«Робимо все можливе для відновлення електропостачання»: Ігор Терехов

Окупанти обстріляли ракетами об'єкти критичної інфраструктури.

 
Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів в Харкові виникли складнощі з енергопостачанням.
 
«Є прильоти з боку Бєлгорода. Через ушкодження об'єкта критичної інфраструктури виникли проблеми з енергопостачанням. Зупинено рух тролейбусів, трамваїв, метро. Зараз енергетики та комунальні служби роблять все можливе для відновлення енергопостачання та якнайшвидшої нормалізації життя Харкова», - зазначив Ігор Терехов.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  агрессия россии, харьков, игорь терехов
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