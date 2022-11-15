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15.11.2022  17:35   Віталій Хінєвіч

В Укренерго розповіли про ворожі обстріли об'єктів інфраструктури

Під час нової масштабної ракетної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що на даний момент в Укренерго не можуть назвати повні маштаби руйнувань. Однак, у цей же час зазначається, що найбільш складана ситуація в північних і центральних областях.
 
У зв’язку з цим там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів. У місті Київ запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень.
 
Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про обстріл критичної інфраструктури.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  укренерго
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