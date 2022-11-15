15.11.2022 17:35 Віталій Хінєвіч

В Укренерго розповіли про ворожі обстріли об'єктів інфраструктури

Під час нової масштабної ракетної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що на даний момент в Укренерго не можуть назвати повні маштаби руйнувань. Однак, у цей же час зазначається, що найбільш складана ситуація в північних і центральних областях.

У зв’язку з цим там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів. У місті Київ запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень.

Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про обстріл критичної інфраструктури.