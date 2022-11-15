15.11.2022 18:05 Віталій Хінєвіч

В Харківській області збільшать кількість патрулів поліції

Незважаючи на відсутність електроенергії правоохоронці будуть працювати безперервно.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Повідомляється, що для уникнення паніки та мародерства в нічний час доби буде збільшено кількість патрулів поліції. Автомобілі патрульної поліції будуть рухатись з включеними маячками.

«Це все робиться задля вашої безпеки. Прошу відноситись з розумінням! Чергові частини поліції, незважаючи на відсутність електроенергії, будуть працювати безперервно! В разі необхідності, з нагальних питань ви можете звертатись до будь-кого з поліцейських і вам буде надана необхідна допомога!»,-зазначив Володимир Тимошко.

Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про обстріл критичної інфраструктури.