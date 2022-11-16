16.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 листопала

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці - без опадів. Удень піде дощ, який продовжиться до пізнього вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 34%. Температура повітря +3°...+5°C (відчувається як 0C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 90%. Температура повітря +4°...+6°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +5°...+3°C (відчувається як +5°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо листопад до цього часу повністю завершиться, слід чекати суворої зими.

У минулі часи помітили, що з цього дня починався льодостав.