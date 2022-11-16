Гороскоп на 16 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.
Овну захочеться у всьому бачити логіку і сенс, шкода тільки, що оточуючі не обов'язково будуть поділяти його настрої. Нічого страшного, займайтеся спокійно своїми справами, і все піде, як по маслу. Овен буде особливо щасливий у справах, що потребують послідовності та логічності, от і не треба витрачати зайвих емоцій ні на що інше.
Що б не діялося навколо, Телець воліє поставити стіну між собою та навколишньою дійсністю. Світ нехай божеволіє, як йому хочеться, - Телець же займатиметься своїми власними справами, незважаючи ні на що. Взагалі, весь цей світ не вартий того, щоб на нього відволікатися! Ну, хіба що поговорити трохи про його дива і недоліки.
У Близнюків з'явиться шанс організувати будь-яке шоу! Питання лише в тому, що це буде за шоу – гарна вистава з масою глядачів чи банальна сімейна сцена з биттям посуду та розмовами на підвищених тонах. У будь-якому разі, артистичні здібності у Близнюків будуть на висоті. Залишилося тільки знайти їм симпатичний псевдонім.
На порядку денному у Рака стоятимуть питання, пов'язані з організацією та дисципліною. Все, що не вписується у встановлені норми та правила, може викликати у Рака активне неприйняття. Постарайтеся, щоб це не переросло у роздратування. Ну а якщо не хочете уславитися моралістом, не намагайтеся читати навколишнім мораль. Залишіть це Крилову з Лафонтеном - це теж виходило непогано.
Леву дуже не заважає знайти час для того, щоб організувати якийсь дружній міжсобойчик. Ще краще влаштувати спільний похід із друзями на якийсь захід. Хоч у театр, хоч на виставку чи кіно – головне, щоб тема була цікава. У цьому випадку тепла дружня атмосфера та позитивні емоції Леву гарантовані!
Цього дня Діві категорично протипоказано будь-яке спілкування з начальством. Якщо ж начальство, як на зло, вирішить викликати вас на килим, провести якусь бесіду або поспілкуватися з вами по телефону, придумайте будь-яку відмовку. Все що завгодно: хвора бабуся, раптова мігрень, атомна війна… Інакше спілкування з начальством у Діви може плавно перетекти в розмову на підвищених тонах, а потім і у звільнення.
На порядку денному у Терезів стоятимуть два відомі питання: «Хто винен?» і що робити?". Ось тільки якщо на друге питання шанси знайти відповідь невисокі, то щодо пошуку винних, тут у Терезів складнощів не передбачається. Думки про справедливість, а також про те, кому і як слід чинити, постійно відволікатимуть Терези від власних планів. То може й бог із ним, з пошуком винних? Чи не краще зайнятися своїми справами?
Скорпіон ризикує весь день провести за вирішенням чужих проблем та питань. Саме до цього його схиляють зірки. Через це власні справи та плани можуть виявитися на якийсь час відсунутими на другий план. Натомість, допомагаючи іншим, Скорпіон має шанс придбати нових друзів та союзників. А це, погодьтеся, також непогано.
Як ніколи Стрілець може здивувати всіх (зокрема і себе) своїми організаторськими здібностями. Те, на що вчора оточуючих довелося довго вмовляти, у Стрільця може вийти без зайвих зусиль. Дар переконання, що прокинувся у Стрільця, буде підкріплений яскравістю позитивних емоцій, що поєднуються з бездоганною логікою. Встояти проти такого арсеналу навколишнім буде непросто!
Девізом Козерога цілком можуть стати слова: «Найважливіший порядок у домі»! І це стосується не тільки прибирання приміщення, але й порядку в особистих справах. Для Козерога це чудовий час для того, щоб зміцнити відносини з близькими або усунути непорозуміння, які, можливо, накопичилися в сім'ї на цей момент. Та й благоустроєм будинку йому теж зайнятися не завадить.
Запорука успіху Водолія – це послідовність та поступовість, благо саме до цього його і схиляють зірки. Розум працюватиме чітко і швидко, та й узагалі справи обіцяють йти як по маслу. У спілкуванні Водолій цілком може здивувати оточуючих своїм розсудливістю та розважливістю. У справах це принесе йому чимало користі, а от у коханої людини, на жаль, здатне викликати позіхання.
Перед Рибами постане необхідність розібратися у своїх фінансах. Бажано не відкладати ці справи на потім, тому що зручнішого часу не буде ще довго. Дуже корисним для Риб сістиме за стіл і розписати свої основні плани на найближче майбутнє, звернувши особливу увагу на графу витрат і доходів. Імовірність того, що ці плани виявляться вдалими, є дуже високою.
Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці - без опадів. Удень піде дощ, який продовжиться до пізнього вечора.
16 листопада 1924 року в ефірі пролунала перша в Україні радіопередача – харківська радіостанція транслювала концерт.
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