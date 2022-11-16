16.11.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 16 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну захочеться у всьому бачити логіку і сенс, шкода тільки, що оточуючі не обов'язково будуть поділяти його настрої. Нічого страшного, займайтеся спокійно своїми справами, і все піде, як по маслу. Овен буде особливо щасливий у справах, що потребують послідовності та логічності, от і не треба витрачати зайвих емоцій ні на що інше.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Що б не діялося навколо, Телець воліє поставити стіну між собою та навколишньою дійсністю. Світ нехай божеволіє, як йому хочеться, - Телець же займатиметься своїми власними справами, незважаючи ні на що. Взагалі, весь цей світ не вартий того, щоб на нього відволікатися! Ну, хіба що поговорити трохи про його дива і недоліки.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У Близнюків з'явиться шанс організувати будь-яке шоу! Питання лише в тому, що це буде за шоу – гарна вистава з масою глядачів чи банальна сімейна сцена з биттям посуду та розмовами на підвищених тонах. У будь-якому разі, артистичні здібності у Близнюків будуть на висоті. Залишилося тільки знайти їм симпатичний псевдонім.

Рак (22 червня – 23 липня)

На порядку денному у Рака стоятимуть питання, пов'язані з організацією та дисципліною. Все, що не вписується у встановлені норми та правила, може викликати у Рака активне неприйняття. Постарайтеся, щоб це не переросло у роздратування. Ну а якщо не хочете уславитися моралістом, не намагайтеся читати навколишнім мораль. Залишіть це Крилову з Лафонтеном - це теж виходило непогано.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву дуже не заважає знайти час для того, щоб організувати якийсь дружній міжсобойчик. Ще краще влаштувати спільний похід із друзями на якийсь захід. Хоч у театр, хоч на виставку чи кіно – головне, щоб тема була цікава. У цьому випадку тепла дружня атмосфера та позитивні емоції Леву гарантовані!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цього дня Діві категорично протипоказано будь-яке спілкування з начальством. Якщо ж начальство, як на зло, вирішить викликати вас на килим, провести якусь бесіду або поспілкуватися з вами по телефону, придумайте будь-яку відмовку. Все що завгодно: хвора бабуся, раптова мігрень, атомна війна… Інакше спілкування з начальством у Діви може плавно перетекти в розмову на підвищених тонах, а потім і у звільнення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

На порядку денному у Терезів стоятимуть два відомі питання: «Хто винен?» і що робити?". Ось тільки якщо на друге питання шанси знайти відповідь невисокі, то щодо пошуку винних, тут у Терезів складнощів не передбачається. Думки про справедливість, а також про те, кому і як слід чинити, постійно відволікатимуть Терези від власних планів. То може й бог із ним, з пошуком винних? Чи не краще зайнятися своїми справами?

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон ризикує весь день провести за вирішенням чужих проблем та питань. Саме до цього його схиляють зірки. Через це власні справи та плани можуть виявитися на якийсь час відсунутими на другий план. Натомість, допомагаючи іншим, Скорпіон має шанс придбати нових друзів та союзників. А це, погодьтеся, також непогано.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Як ніколи Стрілець може здивувати всіх (зокрема і себе) своїми організаторськими здібностями. Те, на що вчора оточуючих довелося довго вмовляти, у Стрільця може вийти без зайвих зусиль. Дар переконання, що прокинувся у Стрільця, буде підкріплений яскравістю позитивних емоцій, що поєднуються з бездоганною логікою. Встояти проти такого арсеналу навколишнім буде непросто!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Девізом Козерога цілком можуть стати слова: «Найважливіший порядок у домі»! І це стосується не тільки прибирання приміщення, але й порядку в особистих справах. Для Козерога це чудовий час для того, щоб зміцнити відносини з близькими або усунути непорозуміння, які, можливо, накопичилися в сім'ї на цей момент. Та й благоустроєм будинку йому теж зайнятися не завадить.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Запорука успіху Водолія – це послідовність та поступовість, благо саме до цього його і схиляють зірки. Розум працюватиме чітко і швидко, та й узагалі справи обіцяють йти як по маслу. У спілкуванні Водолій цілком може здивувати оточуючих своїм розсудливістю та розважливістю. У справах це принесе йому чимало користі, а от у коханої людини, на жаль, здатне викликати позіхання.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Перед Рибами постане необхідність розібратися у своїх фінансах. Бажано не відкладати ці справи на потім, тому що зручнішого часу не буде ще довго. Дуже корисним для Риб сістиме за стіл і розписати свої основні плани на найближче майбутнє, звернувши особливу увагу на графу витрат і доходів. Імовірність того, що ці плани виявляться вдалими, є дуже високою.