18.11.2022 08:12 Рита Парфенова

Харків на ранок 18 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 17 по 18 листопада не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 18 листопада.

Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. В Ізюмському районі області, на території Донецької громади обстрілами були пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури.



Загалом за добу з 17 по 18 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 219 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тон питної води.

Нагадаємо, вранці 17 листопада військові рф здійснили ракетний обстріл двох районів Харківської області, внаслідок яких постраждали вісім осіб.