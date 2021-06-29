29.06.2021 18:06

В Харькове собираются внедрять «Конструктор дворов»

Харьков стал первым городом в Украине, который подошел к идее современного благоустройства как конструктора, в котором жители сами смогут спроектировать дизайн своих дворов и улиц.

Об этом сообщает РЕДПОСТ . Харьков сегодня на голову превосходит другие города Украины по технологиям благоустройства дворов, улиц и общественных пространств. Этот факт признают эксперты, видят гости нашего города и ценят харьковчане.

Каждую неделю в Харькове открываются новые мультифункциональные площадки для семейного досуга.С полями для мини-футбола, стритбола, тренажерами, детскими аттракционами, лавочками, дорожками.Яркими примера являются новые локации во дворах по Самолетной, Ахсарова, Власенко и другим улицам города.

Вести благоустройство в таком высоком темпе возможно только благодаря модульным решениям. Каждая площадка собирается как конструктор из уже хорошо отработанных элементов. Подобный подход харьковские урбанисты предложили распространить и на все остальные работы, связанные с благоустройством города.

Для обсуждения этой революционной идеи в Харькове состоялся круглый стол под названием “Город как конструктор”, главным предложением которого стала система “Конструктор дворов”.

“Конструктор дворов – это система элементов и правил сборки, разработанных лучшими проектировщиками города совместно с горожанами, которая позволит быстро и качественно обустраивать дворовые пространства. С помощью онлайн-конструктора дворов любой житель в специальной программе может сам спроектировать свой двор, обсудить проект с соседями и в конечном счете реализовать совместно с городской властью. Это позволит быстро и эффективно повысить качество городской среды в Харькове, при максимальной оптимизации финансовых ресурсов”, - отметил Игорь Лялюк, директор общественной организации "Институт Харькова".

Чтобы в такой унификации городских элементов не потерялась самобытность, предполагается, что в каждом районе Харькова будет свой узнаваемый стиль “Конструктора двора”. А для наиболее важных, ответственных мест будет применяться индивидуальный подход, с проведением архитектурных конкурсов для поиска ярких и нестандартных решений.