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29.06.2021  17:43   

В Харькове проходит онлайн-опрос по “Карточке Харьковчанина”

У жителей Харькова спрашивают, как они относятся к инициативе Игоря Терехова и что предлагают со своей стороны, чтобы этот сервис был максимально удобным для горожан.


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Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове проходит онлайн-опрос по “Карточке Харьковчанина”.
 
Напомним, что для разных категорий населения нашего города всего будет выпущено шесть видов карточек: ученическая, студенческая, льготная, пенсионная, карточка работников коммунальных предприятий, а также общая карточка, которую сможет получить каждый харьковчанин. 
 
Есть ряд скидок и привилегий, который будут доступны владельцам всех карточек. Это покупки по специальной цене в некоторых супермаркетах, коммунальных аптеках и заправках, а также бесплатное посещение Харьковского зоопарка. В остальном же функционале они будут отличаться. Возможности карточек будет постоянно расширяться, а их владельцы постепенно получат бесконтактный доступ к различным городским сервисам.
 
Для получения карточки любого вида нужно заполнить анкету в бумажном или электронном виде. Анкеты будут приниматься с начала июля, а выдавать карточки планируют уже в сентябре.
 
Если у вас есть вопросы по поводу получения карточки, звоните на горячую линию контакт-центра: 057-725-15-35 или 1535 (для стационарных телефонов).
 
Напомним, ранее мы сообщали о “Карточке Харьковчанина”, какой она будет и что дает.
 
 
Тэги:  карта харьковчанина, терехов, харьков, опрос
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