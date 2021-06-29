29.06.2021 17:43

В Харькове проходит онлайн-опрос по “Карточке Харьковчанина”

У жителей Харькова спрашивают, как они относятся к инициативе Игоря Терехова и что предлагают со своей стороны, чтобы этот сервис был максимально удобным для горожан.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , в Харькове проходит онлайн-опрос по “Карточке Харьковчанина”.

Напомним, что для разных категорий населения нашего города всего будет выпущено шесть видов карточек: ученическая, студенческая, льготная, пенсионная, карточка работников коммунальных предприятий, а также общая карточка, которую сможет получить каждый харьковчанин.

Есть ряд скидок и привилегий, который будут доступны владельцам всех карточек. Это покупки по специальной цене в некоторых супермаркетах, коммунальных аптеках и заправках, а также бесплатное посещение Харьковского зоопарка. В остальном же функционале они будут отличаться. Возможности карточек будет постоянно расширяться, а их владельцы постепенно получат бесконтактный доступ к различным городским сервисам.

Для получения карточки любого вида нужно заполнить анкету в бумажном или электронном виде. Анкеты будут приниматься с начала июля, а выдавать карточки планируют уже в сентябре.

Если у вас есть вопросы по поводу получения карточки, звоните на горячую линию контакт-центра: 057-725-15-35 или 1535 (для стационарных телефонов).