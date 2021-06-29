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29.06.2021  17:24   

Авария на водоводе в Харькове: коммунальщики рассказали, когда в дома дадут воду

Бригады КП «Харьковводоканал» устраняют аварию на Нетеченском бульваре.

Аварию водовода на Нетеченском бульваре ликвидируют в Харькове

Днем 29 июня произошла авария на водоводе по Нетеченскому бульвару, 23-а в Основянском районе, сооьбщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-служба КП «Харьковводоканал».
 
Порыв случился на участке напорного трубопровода диаметром 800 мм из-за большой изношенности сетей.

По словам заместителя директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николая Завады, ремонтники аварийной бригады службы наружных водопроводных сетей оперативно устраняют повреждение на водоводе.
 
Сложность работ состоит в том, что на Нетеченском бульваре, в районе которого век назад проходило русло реки Нетечь, высокий уровень грунтовых вод. И прежде чем приступить к устранению порыва, нужно их откачать.

«Необходимые земляные работы ведутся с применением спецтехники – водопонижающей установки. После приступим непосредственно к устранению повореждения», - отметил Николай Завада.
 
Тем не менее аварийные бригады уже локализовали порыв. Завершить ремонтные работы обещают к полуночи сеголняшнего дня.
 
О сроках проведения работ все жители, в домах которых временно прекращена подача воды, информированы через sms-сообщение или чат-бот службы «15-62». Пока же воду жителям подвозят автоцистернами предприятия.
 
После устранения аварийной ситуации будет проведено благоустройство данной территории.
 
Напомним, 29 июня в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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