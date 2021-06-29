29.06.2021 17:24

Авария на водоводе в Харькове: коммунальщики рассказали, когда в дома дадут воду

Бригады КП «Харьковводоканал» устраняют аварию на Нетеченском бульваре.



Днем 29 июня произошла авария на водоводе по Нетеченскому бульвару, 23-а в Основянском районе, сооьбщает Днем 29 июня произошла авария на водоводе по Нетеченскому бульвару, 23-а в Основянском районе, сооьбщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-служба КП «Харьковводоканал».

Порыв случился на участке напорного трубопровода диаметром 800 мм из-за большой изношенности сетей.



По словам заместителя директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николая Завады, ремонтники аварийной бригады службы наружных водопроводных сетей оперативно устраняют повреждение на водоводе.

Сложность работ состоит в том, что на Нетеченском бульваре, в районе которого век назад проходило русло реки Нетечь, высокий уровень грунтовых вод. И прежде чем приступить к устранению порыва, нужно их откачать.



«Необходимые земляные работы ведутся с применением спецтехники – водопонижающей установки. После приступим непосредственно к устранению повореждения», - отметил Николай Завада.

Тем не менее аварийные бригады уже локализовали порыв. Завершить ремонтные работы обещают к полуночи сеголняшнего дня.

О сроках проведения работ все жители, в домах которых временно прекращена подача воды, информированы через sms-сообщение или чат-бот службы «15-62». Пока же воду жителям подвозят автоцистернами предприятия.

После устранения аварийной ситуации будет проведено благоустройство данной территории.

Напомним, 29 июня в девяти районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду