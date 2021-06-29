29.06.2021 17:12

Напилил на 85 000: Под Харьковом будут судить незаконного лесоруба (ФОТО)

В Харьков дело черного лесоруба направлено в суд.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, Богодуховская прокуратура направила обвинительный акт в отношении 35-летнего черного лесоруба из Валковского района в суд.

По информации руководителя окружной прокуратуры Ярослава Коптева, расследование установило, что в апреле 2021 рецидивист- незаконный вырубщик из жителей Валковского района, снова взялся за старое, вырубив деревья в лесозащитной полосе недалеко от трассы Киев - Харьков - Должанский.

Когда шла погрузка древесины на грузовик, на место преступления нагрянули прокуроры Валковского отдела Богодуховского окружной прокуратуры и не дали вывезти незаконно срубленное, вызвав следственно-оперативную группу отдела полиции №1 Богодуховского райотдела полиции ГУНП.

Изъяты четыре срубленных дерева - 3 дуба и 1 клен, бензопилы, горюче-смазочные вещества и транспорт, который использовался для вырубки и перевозки древесины.

Сумма ущерба, причиненного территориальной общине, составляет 85 000 гривен.

Браконьеру светит наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет.