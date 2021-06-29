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29.06.2021  17:12   

Напилил на 85 000: Под Харьковом будут судить незаконного лесоруба (ФОТО)

В Харьков дело черного лесоруба направлено в суд.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, Богодуховская прокуратура направила обвинительный акт в отношении 35-летнего черного лесоруба из Валковского района в суд.
 
По информации руководителя окружной прокуратуры Ярослава Коптева, расследование установило, что в апреле 2021 рецидивист- незаконный вырубщик из жителей Валковского района, снова взялся за старое, вырубив деревья в лесозащитной полосе недалеко от трассы Киев - Харьков - Должанский.
 
Когда шла погрузка древесины на грузовик, на место преступления нагрянули прокуроры Валковского отдела Богодуховского окружной прокуратуры и не дали вывезти незаконно срубленное, вызвав следственно-оперативную группу отдела полиции №1 Богодуховского райотдела полиции ГУНП.
 
Изъяты четыре срубленных дерева - 3 дуба и 1 клен, бензопилы, горюче-смазочные вещества и транспорт, который использовался для вырубки и перевозки древесины.
 
Сумма ущерба, причиненного территориальной общине, составляет 85 000 гривен.
 
Браконьеру светит наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  черные лесорубы, обвинение, харьков, 65 000 ущерба, незаконная вырубка
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