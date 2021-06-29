29.06.2021 19:24

В Харькове с утра в среду 31-й и 35-й троллейбусы изменят маршрут движения

По части улицы Гвардейцев-Широнинцев в Харькове нельзя будет проехать.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, два троллейбуса, идущих на Салтовку - 31-й и 35-й - временно изменят маршрут движения.

Ограчения связаны с тем, что по улице Гвардейцев-Широнинцев, между Валентиновской улицей и Юбилейным проспектом, нельзя будет проехать с 9:30 до 14:30 30 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, здесь будут ремонтировать контактную сеть.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№31 (часть): ст. метро «Турбоатом» - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный – разворотный круг «602 микрорайон»;

другая часть: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Валентиновская - ул. Академика Барабашова – разворотный круг «Ул. Героев Труда»;

троллейбус №35 (часть): разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

другая часть: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Валентиновская - ул. Академика Барабашова – разворотный круг «Ул. Героев Труда».