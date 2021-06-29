Главная Новости Харькова Дороги и транспорт В Харькове с утра в среду 31-й и 35-й троллейбусы изменят маршрут движения
29.06.2021  19:24   

В Харькове с утра в среду 31-й и 35-й троллейбусы изменят маршрут движения

По части улицы Гвардейцев-Широнинцев в Харькове нельзя будет проехать.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, два троллейбуса, идущих на Салтовку - 31-й и 35-й  - временно изменят маршрут движения.
 
Ограчения связаны с тем, что по улице Гвардейцев-Широнинцев, между Валентиновской улицей и Юбилейным проспектом, нельзя будет проехать с 9:30 до 14:30 30 июня.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, здесь будут ремонтировать контактную сеть.
 
Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
 
№31 (часть): ст. метро «Турбоатом» - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный – разворотный круг «602 микрорайон»;
другая часть: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Валентиновская - ул. Академика Барабашова – разворотный круг «Ул. Героев Труда»;
 
троллейбус №35 (часть): разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;
другая часть: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Валентиновская - ул. Академика Барабашова – разворотный круг «Ул. Героев Труда».
 
Напомним, мы ранее писали, что три дня не будет ходить 45-й троллейбус.
Тэги:  движение, запрет, харьков
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