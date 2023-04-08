Прогноз погоди у Харкові на 8 квітня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+10°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 21%. Температура повітря +14°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 39%. Температура повітря +15°...+12°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
У цей день вам особливо привабливим здаватиметься все нове та незвідане або як мінімум не надто звичне та банальне.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
8 квітня відзначається Міжнародний день ромів.
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