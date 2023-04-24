Прогноз погоди у Харкові на 24 квітня

Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+13°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 23%. Температура повітря +16°...+17°C (відчувається як +17°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 18%. Температура повітря +17°...+13°C (відчувається як +16°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Будь-які справи, що вимагають чіткості, наполегливості та конкретики, будуть даватися легше звичайного, так що не пропустіть хорошу можливість поставити всі крапки над i.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
влажность:
давление:
ветер: