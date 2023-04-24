24.04.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 24 квітня

Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+13°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 23%. Температура повітря +16°...+17°C (відчувається як +17°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 18%. Температура повітря +17°...+13°C (відчувається як +16°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

Заквітла верба — скоро потеплішає.

Розпушилася вже верба зеленим листям — зима вже точно не повернеться.

Небо червоне вранці — всю весну буде дощ і холодно.



