22.08.2025  14:25   Віталій Хіневич

Медики ДСНС допомогли чоловікові, який постраждав на пожежі

22 серпня о 10:53 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на території дачної ділянки у селі Довжик Золочівської громади Богодухівського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Внаслідок короткого замкнення електричної мережі зайнялась господарча споруда на площі 24 м кв. 
 
 
До місця виклику були направлені 2 оперативні відділення та медичний розрахунок ДСНС. Вогнеборці швидко приборкали вогонь, а медики надали допомогу постраждалому від пожежі чоловікові, 1952 року народження. 
 
 
Намагаючись самостійно загасити полум’я, він отримав опіки спини. Наразі постраждалий госпіталізований до лікувального закладу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 58 оперативних виїздів.
 
 
