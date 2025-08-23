23.08.2025 21:05 Віталій Хіневич

За тиждень у Харківській області створили нові родини 207 пар

Харківська область знаходиться на 4 місці в Україні за кількістю зареєстрованих шлюбів за тиждень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство юстиції України.

Минулого тижня 3785 пар поєднали свої долі та створили нові родини.

Найбільше шлюбів зареєстровано у:

м. Києві - 955

Дніпропетровській області - 309

Львівській області - 287

Харківській області - 207

Одеській області - 205

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в авто медиків народилася дитина.