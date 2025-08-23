    
23.08.2025  21:05   Віталій Хіневич

За тиждень у Харківській області створили нові родини 207 пар

Харківська область знаходиться на 4 місці в Україні за кількістю зареєстрованих шлюбів за тиждень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство юстиції України.
 
Минулого тижня 3785 пар поєднали свої долі та створили нові родини.
 
Найбільше шлюбів зареєстровано у:
  • м. Києві - 955
  • Дніпропетровській області - 309
  • Львівській області - 287
  • Харківській області - 207
  • Одеській області - 205

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в авто медиків народилася дитина.

Тэги:  харків
