За тиждень у Харківській області створили нові родини 207 пар

Харківська область знаходиться на 4 місці в Україні за кількістю зареєстрованих шлюбів за тиждень.
Зірки радять обирати прості шляхи та прямо заявляти про свої потреби, якщо вважаєте себе недооціненим. День підходить для ділових людей, але різкість у спілкуванні може призвести до конфлікту.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня йтиме сильний дощ.
23 серпня 2024 року місту Харків виповнюється 371 рік. Вітаємо наше місто зі святом і віримо в те, що наступний день Харкова ми відсвяткуємо під мирним небом на найбільшій площі Європи!
