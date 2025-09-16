16.09.2025 06:00 Рита Парфенова
Прогноз погоди у Харкові на 16 вересня
Протягом дня у місті зберігатиметься похмура погода, яка почне розвиднюватися лише під вечір. Опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 вересня у Харкові очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.
Народні прикмети
-
грім 16 вересня – прикмета теплої та затяжної осені;
-
нічний туман означає найближчі ясні, але прохолодні дні;
-
якщо все небо затягнуте темними хмарами, то жовтень буде дощовим, а бабине літо коротким;
-
велика кількість шишок на ялинах і ягід на калині віщує холодну та сніжну зиму;
-
малий урожай грибів і ягід обіцяє наступного року врожайність;
-
високі мурашники мурах – прикмета морозної зими;
-
післяполудневий дощ вказує на дощовий вересень;
-
червонувате небо на заході сонця – до похолодання;
-
теплий і сонячний день означає довгу та лагідну осінь;
-
дощова погода свідчить про вологу осінь і ранню зиму;
-
рясне павутиння в повітрі – ознака теплої та тривалої осені;
-
туман, що швидко розсіюється зранку, передвіщає ясну й суху погоду вдень;
-
місяць із світлим колом навколо – прикмета швидкого дощу.
