16.09.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 вересня

Протягом дня у місті зберігатиметься похмура погода, яка почне розвиднюватися лише під вечір. Опадів синоптики не прогнозують.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
16 вересня у Харкові очікується мінлива хмарність. Без опадів.
 
Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
 
Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.
 
Народні прикмети

  • грім 16 вересня – прикмета теплої та затяжної осені;
  • нічний туман означає найближчі ясні, але прохолодні дні;
  • якщо все небо затягнуте темними хмарами, то жовтень буде дощовим, а бабине літо коротким;
  • велика кількість шишок на ялинах і ягід на калині віщує холодну та сніжну зиму;
  • малий урожай грибів і ягід обіцяє наступного року врожайність;
  • високі мурашники мурах – прикмета морозної зими;
  • післяполудневий дощ вказує на дощовий вересень;
  • червонувате небо на заході сонця – до похолодання;
  • теплий і сонячний день означає довгу та лагідну осінь;
  • дощова погода свідчить про вологу осінь і ранню зиму;
  • рясне павутиння в повітрі – ознака теплої та тривалої осені;
  • туман, що швидко розсіюється зранку, передвіщає ясну й суху погоду вдень;
  • місяць із світлим колом навколо – прикмета швидкого дощу.
