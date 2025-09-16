16.09.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День сприятиме участі у громадському житті та допомозі іншим. Водночас не варто надто втручатися у чужі справи, щоб уникнути конфліктів.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен може зіткнутися з неприємним відчуттям безсилля перед проблемою, яку не вдається вирішити. Причиною може стати її складність або ж невміння знайти правильний підхід. Завдання може здаватися надто важким і непосильним. У цей день краще не поспішати з висновками й відкласти рішення на пізніше – тоді з’являться більші шанси знайти вихід.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Найбільший успіх у будь-яких справах Тельцю принесе співпраця з оточуючими. В принципі, він може діяти і самостійно, на свій страх і ризик, проте злагоджені дії в команді дозволять йому досягти свого швидше та з найкращим результатом. Взагалі, всього найкращого Тельця варто чекати від людей, які знаходяться навколо: не виключено, що хтось із них підкине цікаву думку, дасть цінну пораду чи поділиться позитивними новинами!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп Близнюків обіцяє успіх у справах, проте «винною» у цьому буде аж ніяк не сліпа удача. Зірки наділяють Близнюків рішучістю, активністю та ще цілим набором якостей, які дозволять їм з успіхом долати перепони та братися практично за будь-які справи. Навіть дуже ненадійні та заплутані проекти можуть виявитися Близнюкам під силу. А все тому, що вони точно знатимуть відповідь на два питання: що треба робити і головне – як.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки попереджають Рака про те, що між ним та його планами можуть стати перешкоди. Пробуксовки здатні утворюватися навіть там, де їх, здавалося б, не може бути: питання, які, як Рак думав, вже вирішені, здатні обернутися несподіваною стороною і вимагати нових зусиль. Втім, це зовсім не означає, що його плани зазнають краху. Просто Раку доведеться витратити на виконання будь-яких завдань набагато більше часу та енергії, ніж зазвичай.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Якщо у Лева не все вийде, то винен у цьому буде лише він сам. День віщує йому хороші можливості, проте Лев може не повною мірою ними скористатися або взагалі пройти повз. Крім того, є ймовірність того, що Лев здатний наступити на старі граблі, повторивши помилку, яку колись уже робив. Щоб день виявився продуктивним, Леву не слід розслаблюватись. Запорука його успіху – уважність у справах, енергійність та настрій на позитив.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва буде чудовим дипломатом і при бажанні зуміє порозумітися з ким завгодно – і з колегами, і з друзями, і з начальством, і навіть з незнайомими людьми. Тож якщо у неї накопичилися до якоїсь людини делікатні запитання чи претензії, зірки радять їй не відкладати розмови на другий день. Діва зможе донести свої почуття та думки до співрозмовника і має всі шанси на те, що її правильно зрозуміють.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам буде болісно важко довести будь-яку справу до кінця, проте ще важче їм буде за цю справу взятися: їхній гороскоп передбачає розсіяність і розслаблення. Якщо ж справи вимагатимуть від Терезів втручання, вони здатні затягувати їх до нескінченності. Встати по будильнику, не запізнитися на зустріч, зробити прибирання – всі ці звичайні справи здаватимуться Терезам непотрібними або вимагатими невиправдано великих зусиль. Що ж, резерви організму не безмежні: зірки радять Терезам як слід відпочити, щоб відновити і фізичні, і душевні сили.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон, швидше за все, буде повністю задоволений перебігом своїх справ – події обіцяють розвиватись так, як він і планував. Крім того, не виключені приємні сюрпризи та подарунки долі, на кшталт позачергової премії, вдалої покупки, знайомства, компліменту, закоханого погляду. Іншими словами, у Скорпіона навряд чи буде привід нарікати на обставини, так що він здатний буквально випромінювати позитив, щедро поділяючись своїм гарним настроєм з усіма, хто знаходиться поруч.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки попереджає Стрільця у тому, що може вистачити досвіду чи знань на вирішення якихось питань. Це може стосуватися і особистого життя, і справ, і відносин з людьми. Якщо Стрілець не зізнається у своєму невігластві, то ризикує помилок. Єдиний правильний шлях – радитися з оточуючими: у роботі Стрільцю буде доречно запитати поради фахівця, а у побутовому конфлікті – призначити мудрого третейського суддю.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Справи у Козерога обіцяють складатися успішно навіть без особливих зусиль з його боку! Це один із небагатьох днів, коли бажання Козерога співпадатимуть з його можливостями. Не виключено, що доля порадує Козерога приємним сюрпризом, романтичною зустріччю чи несподіваними грошима. Якщо ж Козеріг планував великий проект чи відповідальну розмову – саме час здійснювати задумане. Девізом дня йому має стати: «Не бійся вирушати в дорогу, бійся залишатися дома!».

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У Водолія не найкращий день для навчання, розумової роботи та планування – надто багато він може наробити помилок. Якщо ж Водолію все-таки доведеться попрацювати головою, краще нікому не показувати до певного часу плоди своєї праці. І тим більше не варто намагатися негайно втілити сьогоднішні плани в життя! Швидше за все, ці плани надто далекі від реальності: у кращому разі над ними ще працюватимуть і працюватимуть.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам практично нічого не треба робити для того, щоб завоювати розташування оточуючих - вони і так будуть на їхньому боці. У роботі, у бізнесі, у дружбі, у коханні Риби користуватимуться підвищеним попитом! Зірки радять їм витратити цей день на те, щоби налагодити нові контакти, заручитися чиєюсь підтримкою, влитися в колектив, просунути проект, попросити когось щось зробити чи не робити. Ідеї ​​Риб будуть виглядати привабливо, а слова – переконливо, тому вони можуть розраховувати на потрібний результат.